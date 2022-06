di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), nel primo trimestre 2022 la produttività ha registrato in Usa (a esclusione del settore agricolo) un calo del 7,3% sequenziale, contro il rialzo del 6,3% dell'ultimo periodo dello scorso anno (5,0% la flessione del terzo trimestre). Il dato è stato rivisto al rialzo dal declino del 7,5% della lettura preliminare diffusa lo scorso mese.

