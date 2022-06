Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti comunica che nella settimana terminata il 4 giugno, la cifra anticipata per i sussidi iniziali di disoccupazione destagionalizzati è stata di 229.

di Financial Trend Analysis

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti comunica che nella settimana terminata il 4 giugno, la cifra anticipata per i sussidi iniziali di disoccupazione destagionalizzati è stata di 229.000, con un aumento di 27.000 dal livello rivisto della settimana precedente. Il livello della settimana precedente è stato rivisto al rialzo di 2.000 unità da 200.000 a 202.000. La media mobile a 4 settimane è stata di 215.000, con un aumento di 8.000 rispetto alla media rivista della settimana precedente. Il precedente la media della settimana è stata rivista di 500 unità da 206.500 a 207.000. Le stime per gli analisti erano per un incremento di 210 mila unità.

