Negli USA le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana terminata il 15 aprile si sono attestate a 184 mila unità, superiori alle attese (180 mila) ma inferiore al dato della settimana precedente (186 mila unità). Il numero totale di persone che richiede l'indennità di disoccupazione (calcolato sui dati all' 8 aprile) si attesta a 1,417 milioni, inferiore alla rilevazione precedente fissata a 1,475 milioni (attese 1,455 milioni). (CC - www.ftaonline.com)

