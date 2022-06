Secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono calate in Usa nella settimana chiusa il 28 maggio a 200.000 unità dalle 211.000 precedenti e sotto alle 210.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)