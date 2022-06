Secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono salite in Usa nella settimana chiusa il 4 giugno a 229.000 unità dalle 202.000 precedenti e sopra alle 195.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)