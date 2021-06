[Webinar Gratuito] Clicca qui ORA per scoprire come GUADAGNARE 50€ OGNI GIORNO in 15 MINUTI senza perdere neanche un'occasione con la MIGLIORE STRATEGIA DI TRADING SULL' EUR/USD** .

Negli States e' stato reso noto che la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di giugno, una crescita di 692 mila nuovi impieghi, da +886 mila unità della rilevazione precedente (rivisto da +978 mila unità) risultando superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 600 mila posti di lavoro. (CC - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.