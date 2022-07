La Borsa di New York ha chiuso la seduta in rialzo nel giorno della decisione della Bce di alzare dello 0,50% i tassi di interesse. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,51%, l'S&P 500 lo 0,99% ed il Nasdaq Composite l'1,36%.

Wall Street ancora sostenuta dalle buone indicazioni in arrivo dalle trimestrali societarie.

Tra i titoli in evidenza Tesla +9,78%. Il produttore di auto elettriche ha comunicato per il secondo trimestre 2022 un rimbalzo dei ricavi del 42% annuo a 16,9 miliardi di dollari, contro i 16,5 miliardi del consensus di FactSet. Nei tre mesi i profitti netti sono più che raddoppiati da 1,1 miliardi, pari a 1,02 dollari per azione, a 2,3 miliardi, e 1,95 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 2,27 dollari, ampiamente sopra agli 1,81 dollari stimati dagli analisti.

Alcoa Corporation +0,53%. Il colosso dell'alluminio ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 309 milioni, pari a 1,63 dollari per azione, a 549 milioni, e 2,95 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 2,67 dollari, ampiamente sopra ai 2,31 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono aumentati da 2,8 a 3,6 miliardi, contro i 3,5 miliardi attesi dagli analisti.

Carnival -11,18%. Il gruppo delle crociere ha raccolto un miliardo di dollari attraverso la vendita di 102 milioni di nuove azioni.

AT&T -7,57%. Il colosso delle telecomunicazioni ha abbassato la stima sul free cash flow annuale a circa 14 miliardi di dollari da circa 18 miliardi della precedente guidance.



Negativo il comparto energetico in scia al calo del petrolio (Wti -3,44% a 96,44 dollari al barile).

Sul fronte macroeconomico le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono salite nella settimana chiusa il 16 luglio a 251.000 unità dalle 244.000 precedenti, contro le 240.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Il Philadelphia Fed Manufacturing Index, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Philadelphia, a luglio cala a -12,3 punti da -3,3 punti di giugno (2,6 punti in positivo in maggio), contro gli 1,6 punti del consensus di Dow Jones Newswires and The Wall Street Journal. L'indice misura l'attività economica nella regione Usa di Philadelphia attraverso un sondaggio condotto tra circa 250 aziende manifatturiere.

Il CB (Conference Board) Leading Index (indice anticipatore) a giugno è calato dello 0,8% rispetto al mese precedente dal -0,6% di maggio (dato rivisto da -0,4%). Gli economisti avevano previsto un calo dello 0,5%.

