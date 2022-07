Secondo le stime di Retail & Consumer Products di Fti Consulting, citate da MarketWatch, le vendite online supereranno i 1.000 miliardi di dollari in Usa già nel 2022. La stima per l'anno in corso è infatti di una crescita dell'11,7% rispetto al 2021 a 1.070 miliardi di dollari. In precedenza Fti Consulting prevedeva che la soglia di 1.000 miliardi sarebbe stata sfondata soltando nel 2025. L'accelerazione è ovviamente il frutto della pandemia di coronavirus e della spinta data allo shopping online.

