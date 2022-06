Secondo la U.S. Food and Drug Administration (Fda), il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer è efficace e sicuro per i bambini sotto i 5 anni. Settimana scorsa anche quello di Moderna era stato giudicato allo stesso modo. La Fda dovrà pronunciarsi mercoledì se autorizzarne l'uso. Come nota Ap, anche se solo il 3% circa dei casi di Covid-19 in Usa riguarda la fascia di età compresa tra 6 mesi e 4 anni, i tassi di ospedalizzazione e mortalità in quel gruppo sono superiori a quelli dei bambini più grandi. Pfizer aveva chiuso con un crollo del 3,50% venerdì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)