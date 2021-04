[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Valsoia, Società di riferimento nel mercato italiano dei prodotti per l'alimentazione salutistica, quotata sul Mercato MTA gestito da Borsa Italiana, ha perfezionato in data odierna un accordo con la Società Vallé Italia S.r.l. per la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano di tutto il portafoglio prodotti a Marca "VALLÉ". L'accordo, di durata iniziale pari a 42 mesi, avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2022.

Sino a tale data la distribuzione dei prodotti a Marca "Vallé" proseguirà in capo all'attuale distributore. Il valore al consumo del portafoglio prodotti a marca Vallé in Italia è superiore ai 20 milioni di euro (fonte Nielsen AT Dicembre 2020).

La marca Vallé è presente sul mercato italiano dal 1975 e progressivamente è divenuta leader indiscusso dei Condimenti Vegetali con una quota a valore del 69%, grazie ad una gamma innovativa orientata alla naturalità ed al benessere.

Oggi Vallé vanta una presenza distributiva consolidata e capillare, con una "notorietà" di Marca dell'87% ed un posizionamento "premium" al consumo superiore del 35% alla media di mercato. L'accordo con Vallé Italia S.r.l., rappresenta un'operazione di significativa valenza strategica per Valsoia che rafforza ulteriormente il suo portafoglio di marche leader nei mercati Food e Food Salutistico. Il Presidente Lorenzo Sassoli ha così commentato: "Valsoia aggiunge al suo portafoglio una grande marca storica, leader nel mercato italiano dei condimenti vegetali con ottime prospettive di sviluppo in sinergia con le nostre marche di proprietà (Valsoia Bontà & Salute, Santa Rosa, Diete.Tic, Piadina Loriana) unitamente a quelle distribuite (Weetabix e Cereali Oreo'O's)". (GD - www.ftaonline.com)

