In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (EXM: VLS) che ha approvato l'Informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2022. Il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi ha così commentato: "Questo primo trimestre ci ha visti operare in un quadro di grande complessità per i consumi ed in particolare per gli approvvigionamenti ed i relativi costi sia delle materie prime che dei servizi e della energia. Abbiamo migliorato i ricavi di entrambe le nostre divisioni (food salutistico e food tradizionale) nonostante il quadro di grande incertezza in cui operiamo. Proseguiamo con l'innovazione: in questi primi mesi abbiamo presentato ai mercati, italiano ed internazionali, importanti novità per i gelati vegetali oltre a finalizzare i piani di innovazione dell'anno nell'area salutistica e food tradizionale che verranno presentati ai retailers dal secondo trimestre del 2022. Abbiamo avviato con successo la gestione della margarina Valle' e proseguito la crescita della Piadina Loriana e della distribuzione di Oreo O's cereali. Le vendite all'estero ci danno soddisfazione, anche a seguito della presenza diretta in alcuni mercati; siamo, perciò, stimolati da questi successi a velocizzare il processo di internazionalizzazione. Il controllo dei costi di acquisto e delle marginalità della Società rimarranno la priorità per i prossimi mesi del 2022". Nel primo trimestre la Società ha registrato ricavi di vendita per € 22,41 milioni rispetto a € 20,58 milioni del pari periodo 2021. L'incremento è pari a € 1,83 milioni (+8,9%) rispetto all'esercizio precedente che aveva già registrato un incremento del +15,2% sul pari trimestre 2020. In un contesto di consumi totale grocery italia stagnanti (-0,84% iper + super + libero servizio, fonte NielsenIQ progressivo a marzo), il continuo miglioramento, per tutte i Brand del gruppo, delle coperture distributive e della gestione degli spazi sui Punti di Vendita, dei ripetuti ed importanti investimenti in "consumer marketing" ed ADV, unitamente al contributo positivo di alcuni nuovi lanci in particolare nell'area salutistica, sono ancora una volta alla base dell'incremento dei ricavi. Positivo anche l'inizio della distribuzione della Margarina Vallè unitamente al buon proseguimento nella distribuzione dei cerali a marca Oreo O's. Risultano in ottima crescita le vendite all'estero che evidenziano nel trimestre una ulteriore accelerazione con ricavi in aumento del 20,5% verso il pari periodo dell'esercizio precedente. Si segnala il forte impegno della Società nel controllo della crescita dei costi del venduto e dei servizi, compensata da un primo aumento di listini concordato con i Retailers nel corso del primo trimestre a tutela dei risultati economici della Società. Questa prima operazione è stata condotta nel rispetto di un corretto equilibrio tra esigenze dei fornitori, dei retailers e del posizionamento al consumo delle marche del gruppo rispetto ai relativi target di consumatori. La Posizione Finanziaria Netta, in data 31 marzo 2022, risulta positiva per €23,9 milioni, (€ 19,6 milioni al 31 marzo 2021). Al netto dell'effetto dell'applicazione dell'IFRS16 al 31 marzo 2022, la PFN è pari a € 26,1 milioni.

(RV - www.ftaonline.com)