In data odierna si è riunito, sotto la presidenza del Dottor Lorenzo Sassoli de Bianchi, il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (MTA: VLS) che ha approvato la relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2021.

RICAVI TOTALI: € 46,4 MILIONI, +6,8%

EBITDA: € 7,9 MILIONI, +4,5%

UTILE DEL PERIODO: € 4,7 MILIONI, +3,0%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA PER € 18,9 MILIONI

RICAVI MERCATI ESTERI +14,3%

Il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi ha così commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati del primo semestre che evidenziano una crescita del fatturato e della marginalità consolidando le ottime perfomance già ottenute nel primo semestre 2020, confermando la solidità patrimoniale e finanziaria della società (posizione finanziaria netta positiva per 18,9 milioni di euro). In questi primi sei mesi dell'anno abbiamo proseguito gli investimenti a sostegno delle nostre Marche e della loro leadership unitamente ad alcune operazioni straordinarie. Prima fra tutte lo start up nella gestione della neoacquisita "Piadina Loriana" e dei "Cereali Oreo O's" da noi distribuiti. A fine aprile abbiamo inoltre perfezionato un accordo con la Società Vallé Italia per la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano, dal 1° gennaio 2022, di tutti i prodotti a Marca "VALLÉ" rafforzando ulteriormente il nostro portafoglio di marche leader nei mercati Food. Con determinazione proseguiamo inoltre nella internazionalizzazione della nostra Società accelerando la presenza diretta in alcuni mercati per noi ad alto potenziale come testimonia in particolare l'operazione, in fase di perfezionamento, dell'acquisizione in Svezia della società Swedish Green Food Company AB."

