Valvoline vola a Wall Street dopo che il Wall Street Journal ha riportato che Saudi Aramco avrebbe proposto il takeover del produttore Usa di olio per motori, quotato al Nyse dal 2016 (in seguito allo spin-off dal gruppo chimico Ashland). In precedenza Valvoline aveva annunciato piani per la separazione dei servizi retail dal business di prodotto globale. Per il Wall Street Journal la big oil saudita a controllo statale sarebbe interessata in particolare proprio a global products. Valvoline ha chiuso in rally del 12,42% mercoledì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)