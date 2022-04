Verizon Communications crolla a Wall Street dopo avere comunicato risultati per il primo trimestre segnati dal declino degli utenti nella telefonia mobile. Il colosso Usa ha perso 36.000 abbonati post-paid contro i 691.000 guadagnati dalla rivale At&t (che giovedì aveva dichiarato di avere registrato la migliore performance per questa metrica in oltre un decennio). Nei tre mesi allo scorso 31 marzo Verizon ha segnato anche una flessione dei profitti netti da 5,4 miliardi, pari a 1,27 dollari per azione, a 4,7 miliardi, e 1,09 dollari. Su base rettificata l'eps è sceso marginalmente da 1,36 a 1,35 dollari, contro gli 1,34 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono sono saliti da 32,9 a 33,6 miliardi di dollari, in linea con le attese degli analisti. Verizon ha chiuso con una contrazione del 5,79% venerdì al Nyse, nella seconda peggiore performance del Dow Jones Industrial Average alle spalle di Caterpillar (crollata invece del 6,55%). (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

