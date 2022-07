Vertex Pharmaceuticals ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover di ViaCyte per 320 milioni di dollari in contanti.

Vertex Pharmaceuticals ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover di ViaCyte per 320 milioni di dollari in contanti. La biotech californiana è focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie sostitutive cellulari derivate da staminali come cura funzionale per il diabete di tipo 1. Vertex ha chiuso con un ribasso limitato allo 0,07% la seduta al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)