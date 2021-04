Vetrya [VTY.MI] gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, cloud computing, mobile, soluzioni applicative, system integration e piattaforme di distribuzione video è stata inserita tra le "Top 10 Leading Cloud Computing Solution Providers to Watch 2021" dalla prestigiosa rivista americana US CIOCoverage. Il riconoscimento premia gli sforzi della società negli ultimi mesi, che hanno visto Vetrya guadagnare posizionamento e quote di mercato sul mondo del Cloud Computing a servizio della digital transformation per le imprese introducendo innovazione, velocità e riduzione dei costi per i propri Clienti. Dall'inizio del 2021, quando è stata introdotta la Business Unit dedicata al cloud computing dal nuovo Piano Industriale, sono numerosi i progetti che hanno visto Vetrya affiancare alcune delle principali realtà italiane, trasversalmente ai settori merceologici, nel loro percorso di trasformazione digitale. Tra queste figurano Banca Ubae, Informatica Alto Adige, Scavolini, e altri importati player dell'industry Made in Italy. In partnership con Microsoft, con cui spesso i progetti vengono realizzati a quattro mani, i servizi offerti hanno permesso alle aziende di abilitare funzioni quanto mai strategiche nel periodo emergenziale attuale, quali l'attivazione di programmi di remote working e smart working, la realizzazione di sistemi di gestione della cybersecurity, fino ad innovativi sistemi di intelligenza artificiale basati su cloud Azure. Il percorso di crescita è supportato anche da un piano assunzioni mirato ad inserire nel 2021 risorse specializzate destinate sia alla Business Unit cloud computing che a quella Media, Communication & Industry. Lunedì 3 maggio, inoltre, partirà la prima Bottega digitale, un percorso di formazione finalizzato all'assunzione di giovani con la passione per la tecnologia. "Nel corso degli ultimi mesi abbiamo tracciato un percorso d'innovazione molto aggressivo in ambito cloud – ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e amministratore delegato del gruppo Vetrya – Questo grazie all'importante alleanza strategica con Microsoft e al potenziamento delle nostre capacità di sviluppo di servizi e piattaforme per aiutare i nostri Clienti guidandoli nella trasformazione digitale. La tecnologia cloud per noi rappresenta una priorità, un elemento fondamentale per tutto quello che i nostri Clienti devono fare per diventare aziende digitali. Il nostro obiettivo su questo tipo di offerta è supportare le imprese nell'utilizzo di servizi cloud dedicati per il proprio mercato, indipendentemente dalle dimensioni o il settore di appartenenza."

