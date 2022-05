Vf Corporation ha chiuso con un rally del 6,05% venerdì al Nyse (conquistando la vetta dell'S&P 500), dopo che il gruppo di Greensboro (proprietario di marchi come Timberland, Vans, Wrangler, Eastpak e The North Face) ha comunicato una trimestrale sotto le attese.

Vf Corporation ha chiuso con un rally del 6,05% venerdì al Nyse (conquistando la vetta dell'S&P 500), dopo che il gruppo di Greensboro (proprietario di marchi come Timberland, Vans, Wrangler, Eastpak e The North Face) ha comunicato una trimestrale sotto le attese. Nell'ultimo periodo dell'esercizio 2022, chiuso lo scorso 2 aprile, Vf ha registrato profitti netti in crescita da 61,74 milioni di dollari, pari a 16 centesimi per azione, a 80,44 milioni, e 21 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 45 centesimi, contro i 46 centesimi del consensus di Reuters. I ricavi sono invece saliti da 2,58 a 2,82 miliardi di dollari contro i 2,83 miliardi stimati dagli analisti. A sostenere il titolo a Wall Street è stata però la guidance sull'esercizio 2023, con Vf Corporation che ha confermato le previsioni di gennaio per una crescita del margine lordo di circa mezzo punto percentuale.

(RR - www.ftaonline.com)