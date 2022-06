Arriva il via libera anche dalla Federal Court dell'Australia per il takeover da 8,9 miliardi di dollari australiani (6,2 miliardi di euro) di Crown Resorts da parte di Blackstone Group, dopo che settimana scorsa l'operazione era stata approvata anche dai regolatori degli Stati di Western Australia, New South Wales e Victoria.

Arriva il via libera anche dalla Federal Court dell'Australia per il takeover da 8,9 miliardi di dollari australiani (6,2 miliardi di euro) di Crown Resorts da parte di Blackstone Group, dopo che settimana scorsa l'operazione era stata approvata anche dai regolatori degli Stati di Western Australia, New South Wales e Victoria. L'operatore australiano di casinò è da tempo sotto indagine per possibili legami con la malavita organizzata e riciclaggio di denaro e le autorità hanno sottolineato che Crown Resorts sarà soggetta a condizioni difficili, tra cui controlli aggiuntivi e l'impegno a investire e mantenere in attività il casinò di Perth.

