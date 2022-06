Victoria's Secret ha chiuso in rally dell'8,93% mercoledì al Nyse, dopo che il retailer Usa di intimo ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati dal declino delle vendite del 4,5% annuo a 1,48 miliardi di dollari, sopra però agli 1,47 miliardi del consensus di FactSet.

di Financial Trend Analysis

Victoria's Secret ha chiuso in rally dell'8,93% mercoledì al Nyse, dopo che il retailer Usa di intimo ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati dal declino delle vendite del 4,5% annuo a 1,48 miliardi di dollari, sopra però agli 1,47 miliardi del consensus di FactSet. L'eps si è attestato a 1,11 dollari, ampiamente sopra agli 84 centesimi stimati dagli analisti. Victoria's Secret lo scorso anno era stata separata dalla holding L Brands (ora Bath & Body Works), diventando una società indipendente quotata a Wall Street in agosto.

