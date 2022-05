Borse area euro in calo, i Pmi scendono anche se restano sopra i 50 punti. Il quadro prospettico per l'economia della zona euro non è così deteriorato come si potrebbe temere, gli indici Pmi (Markit e S&P Global) restano sopra la soglia critica dei 50 punti, ma sono comunque in calo. Analizziamo oggi Broadcom e Vmware, oltre a Deere, Snap e Zoom Video. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Apple, Meta, Microsoft, JP Morgan e Goldman Sachs (per entrambi i titoli bancari compaiono interessanti figure rialziste). https://www.youtube.com/watch?v=g5ZZW-Seuo0

(AM - www.ftaonline.com)