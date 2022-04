Borse appesantite da commenti di Powell. La Fed sembra intenzionata ad alzare i tassi di 50 punti base già a maggio, brutta notizia per borse e bitcoin. Anche il comparto del lusso sembra risentire di queste prospettive, l'indice STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods è in difficoltà. Per la versione del video riservata agli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline approfondimento del quadro grafico di Kering, Lvmh, Moncler e Ferragamo. https://www.youtube.com/watch?v=8SLWT1wuZok (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

