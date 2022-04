Borse in mood rialzista. Dax ed Eurostoxx 50 provano a forzare le resistenze, il Ftse Mib è un po' attardato ma anche in questo caso una evoluzione rialzista appare possibile. Segnali di forza da parte del Dow Jones. Eni su forte resistenza, Telecom Italia su forte supporto. Saipem alla carica, prima resistenza a 1,35 euro. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Netflix, Walt Disney, Roku, Meta Platforms, Ibm e Tesla. https://www.youtube.com/watch?v=hP99p4nmUEU (AM - www.ftaonline.com)

