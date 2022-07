di Financial Trend Analysis

Borse intimidite da riunione Bce. La Bce potrebbe decidere di prendere l'inflazione di petto ed alzare i tassi di 50 punti base, questa ipotesi ha fatto bene all'euro, che infatti recupera sul dollaro, ma appesantisce le borse. Il protrarsi dei lockdown in Cina causa Covid danneggia invece i titoli del lusso. Analisi di Ferrari e Moncler. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Alphabet, Apple, Meta, Netflix, quattro giganti della tecnologia che hanno decisi di iniziare a tagliare i costi in vista di una probabile recessione. https://www.youtube.com/watch?v=Gkh2rSfI_e4

(AM - www.ftaonline.com)