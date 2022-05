Borse nervose nella prima seduta di maggio, la chiusura del mercato londinese toglie volumi e fa aumentare la volatilità. Gli indici si mantengono comunque al di sopra dei supporti (ma il Nasdaq Composite è comunque preoccupante). Analisi dei quattro titoli del paniere Ftse Mib con la performance peggiore ad aprile: Generali, Interpump, Stellantis e Telecom Italia. Ci sono speranze di rimbalzo? Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi dei quattro titoli migliori di aprile: Banco Bpm, Hera, Leonardo e Tenaris. https://www.youtube.com/watch?v=WUghcuqb8-A (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

