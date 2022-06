di Financial Trend Analysis

Borse pesanti, è ripreso il downtrend? Ecco cosa dice il grafico dell'MSCI World. Analisi di Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America e Wells Fargo. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline approfondiamo il quadro grafico di Intesa e Unicredit, sia in termini assoluti sia relativi, e quello di Stellantis. https://www.youtube.com/watch?v=bG7Jb4WOPdE

(AM - www.ftaonline.com)