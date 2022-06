L'andamento dell'euro dollaro di oggi, con la moneta Usa ancora forte nonostante le dichiarazioni di guerra della Bce di settimana scorsa, è un chiaro segnale che il dato sull'inflazione statunitense ha messo ko i mercati e che la strada per un recupero è ancora lunga. Anche il crollo del bitcoin punta nella stessa direzione. Ecco il quadro grafico dettagliato per il Ftse Mib e per lo S&P500, e la strategia intraday per il Ftse Mib future. https://www.youtube.com/watch?v=c8tgk1AMbLg

(AM - www.ftaonline.com)