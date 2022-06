Momento decisivo per le borse. Eni sotto forte supporto, STM e Tenaris in fase critica. ETF 3ITS (Ftse Mib Short leva a 3) su resistenza chiave ma ancora segnale non inviato. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline -- Check out the Patreon approfondimento del quadro grafico dei maggiori indici Usa: ecco cosa aspettarsi per il medio termine per Nasdaq, SP500 e Russell 2000. https://www.youtube.com/watch?v=8hrWtTF0qw0

(AM - www.ftaonline.com)