Etf obbligazionari, è il momento di uno switch tra short e long? Ecco l'analisi di 5 Etf a leva: IE00BKT09032 WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Leveraged IE00BKS8QT65 WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short IE00BKT09149 WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Leveraged IE00BKS8QM96 ETP WisdomTree BTP 10Y 3x Short Daily IE00BYNXNS22 Wisdomtree Btp 10y 5x Daily Short Momento difficile anche per il rame, il ribasso potrebbe proseguire. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline -- Check out the Patreon analisi di STM, Unicredit, del settoriale STOXX® Europe 600 Basic Resources e dell'euro dollaro. https://www.youtube.com/watch?v=OMmDmax4wwk

