Fase decisiva per le borse, compaiono figure rialziste su Ftse Mib e Dax, ecco i livelli per confermarle. Al rialzo anche il prezzo del greggio. Cruciale oggi il comportamento dei titoli tecnologici Usa per tastare il polso del mercato: analisi di Amazon, Apple, Intel e Qualcomm. Analisi intermarket, uno sguardo al Russell 2000. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline approfondiamo il quadro grafico di Generali, Mediobanca, Stellantis e Stm. https://www.youtube.com/watch?v=-hCAG__kjNo (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.