Borsa Usa, probabile una ulteriore discesa degli eps. Il deteriorarsi del quadro macro comporterà con buona probabilità una revisione al ribasso degli earnings delle aziende dello S&P500. I primi effetti di questi cambiamenti li abbiamo visti già nei recenti crolli dei titoli del retail, come Target e Walmart, ma gli aggiustamenti potrebbero essere solo all'inizio. La correlazione tra S&P500 e FTSE MIB resta elevata, difficilmente il nostro indice la scamperà in caso di ulteriori cali dell'indice Usa. Ecco i possibili target per la borsa americana. Anche lo studio dei comparti "value" e "growth" fa temere ulteriori cali. https://www.youtube.com/watch?v=Rf_LxAgDh3k

(AM - www.ftaonline.com)