Il prezzo del greggio è sotto stretta osservazione, dal costo dell'energia dipenderà infatti l'atteggiamento delle banche centrali nei confronti della politica monetaria e di conseguenza anche l'andamento dell'economia. Ecco cosa prevede l'analisi tecnica. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Banca Ifis, Bialetti, Innovatec, Mps, Rai Way e Saras. https://www.youtube.com/watch?v=KiM4J8mSa6U (AM - www.ftaonline.com)

