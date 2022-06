Borse senza speranza? Il quadro grafico dell'indice Ftse All Share disegnato con lo strumento delle onde di Elliott resta aperto a movimenti in entrambi i sensi, ma la finestra per un rialzo si sta chiudendo.

Borse senza speranza? Il quadro grafico dell'indice Ftse All Share disegnato con lo strumento delle onde di Elliott resta aperto a movimenti in entrambi i sensi, ma la finestra per un rialzo si sta chiudendo. Anche il rendimento dei Btp a 10 anni potrebbe salire ancora. Analisi degli Etf 3ITS e 3BAL. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Zalando, Moncler, Mediobanca e Eni, quest'ultimo utilizzando lo strumento dell'envelope per le medie mobili. https://www.youtube.com/watch?v=gFpwmycb2vE

