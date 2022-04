Borse, un rimbalzo è vicino? Ftse Mib e Dax sembrano intenzionati a reagire dopo i recenti cali. Ecco i livelli da seguire. Più difficile il contesto grafico per la borsa Usa, anche lo S&P500 comunque è sopra un supporto rilevante. Il dollaro sembra invece diretto verso nuovi minimi, la sua forza condiziona il prezzo del greggio. L'andamento dei rendimenti dei TIPS toglie risorse alle azioni, cerchiamo di capire perchè. Analisi di Tesla, Zoom, Twilio e Shopify. https://www.youtube.com/watch?v=qwqyFjcDl2M (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

