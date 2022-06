Ftse Mib, Cac 40, Ibex, Eurostoxx Bank, quanto è probabile un rialzo? Per gli utenti https://www.

di Financial Trend Analysis

Ftse Mib, Cac 40, Ibex, Eurostoxx Bank, quanto è probabile un rialzo? Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline approfondimento borsa Usa: cosa dice il rapporto titoli growth/titoli value? E quello Nasdaq/SP500? Come è messa l'advance/decline line? https://www.youtube.com/watch?v=1yWYcCZ_194

(AM - www.ftaonline.com)