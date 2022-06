Le borse non si fanno prendere dal panico, in particolare Ftse Mib e Dax restano sopra i minimi di marzo.

Le borse non si fanno prendere dal panico, in particolare Ftse Mib e Dax restano sopra i minimi di marzo. Il caso di Unicredit. Prospettive di rimbalzo per il bitcoin. Ecco nove Etf che possono offrire delle interessanti opportunità in questa fase. https://www.youtube.com/watch?v=n13zHBfejxw

(AM - www.ftaonline.com)