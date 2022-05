Le borse rimbalzano con il traino dei finanziari. La risalita dei rendimenti (T Note a 10 anni sopra il 3%, Bund a 10 anni sopra l'1%) non è una bella notizia ma favorisce il rialzo di finanziari e banche. A sostenere il comparto bancario contribuisce anche l'andamento di Bnp dopo i conti. Ecco l'analisi di 3 Etf correlati alle banche (3BAL, STZX e ITBL). Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Bnp, Intesa Sanpaolo e Mediobanca, fortemente correlata con il Ftse Mib. https://www.youtube.com/watch?v=ECkv2VX4FC4 (AM - www.ftaonline.com)

