Borse, e bitcoin, in difficoltà in avvio di ottava. I mercati temono un deteriorarsi del quadro economico, come testimonia la discesa dei prezzi del rame, e rimangono negativi sugli asset a maggior rischio, come le azioni e il bitcoin. Il dollaro Usa, tipico "safe heaven" nelle situzioni di incertezza si apprezza. A sostenere la moneta Usa sono anche le attese di vedere i tassi americani al 3% già entro la fine dell'anno. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di A2A, Agatos, Italgas e Terna. https://www.youtube.com/watch?v=LJpsxwGMJtM

(AM - www.ftaonline.com)