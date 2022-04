Ftse Mib, Dax ed Eurostoxx 50 cercano di reagire dopo i recenti ribassi, per adesso tuttavia il quadro di fondo resta negativo. Ecco le resistenze critiche anche per S&P500 e Dow Jones. Quadro grafico del Bitcoin. Settoriale banche Stoxx Europe 600 ad un bivio. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Enel, Bco. Santander, Ubs e Hsbc. https://www.youtube.com/watch?v=4BqHMtNFSqs (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.