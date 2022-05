Tentativo di rimbalzo oggi per le borse, la reazione è per adesso solo all'inizio ma dal comportamento del dollaro si possono ricavare indizi favorevoli ad una sua estensione.

di Financial Trend Analysis

Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Bper, Nexi, Pirelli, Poste, Stellantis e Unicredit. https://www.youtube.com/watch?v=EQjP-ntG8NQ

