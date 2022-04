Le borse tentano una reazione, ecco le resistenze da superare per prospettare una ripresa significativa. L'oro rimbalza da un supporto rilevante. Momento chiave per Eni a confronto con la resistenza a 13,31 euro. Focus sulle Airlines Usa, un settore molto sensibile all'andamento del ciclo economico. Analisi di American Airlines, Delta Airlines, United Airlines e Soutwest Airlines. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di STM e Tenaris, approfondimento su Meta Platforms e su Ford. Positivo il settoriale STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. https://www.youtube.com/watch?v=Kr8RptnAxT4 (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.