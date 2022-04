Ftse Mib e Dax guardano in alto, ce la faranno a recuperare un uptrend duraturo? Anche l'euro reagisce al super dollaro. In evidenza oggi STOXX® Europe 600 Technology e STOXX® Europe 600 Banks, è un buon segno? I rendimenti sul decennale Usa sono in ipercomprato, buona notizia per le borse. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Intercos, ASML e Danone. https://www.youtube.com/watch?v=h4nRxmmUd_M (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

