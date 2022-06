Jamie Dimon, ad di JPMorgan, teme un "uragano economico". Per adesso il mercato della volatilità e delle opzioni non sembra concordare con questo rischio. L'analisi del Vix, del put/call ratio e dello skew index infatti dipinge un quadro di relativa tranquillità e non di alta tensione. Situazione delicata invece per Eni e Unicredit. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di 4 titoli graficamente molto allettanti, Adidas, L'Oreal, LVMH, Kering, e del relativo settoriale, l'EURO STOXX® Personal & Household Goods. https://www.youtube.com/watch?v=eXHPCuFkYjU

