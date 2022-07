Le borse sono indubbiamente deboli ma Ftse Mib e Dax fanno di tutto per non scendere sotto i minimi di marzo.

di Financial Trend Analysis

Le borse sono indubbiamente deboli ma Ftse Mib e Dax fanno di tutto per non scendere sotto i minimi di marzo. Ecco gli scenari possibili. Anche Eni tenta la strada del rimbalzo. Per gli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Amplifon, Generali, Leonardo e Tenaris.

https://www.youtube.com/watch?v=-IFcLH_JjCM

(AM - www.ftaonline.com)