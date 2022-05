Visibilia Editore, società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "Società" o l'"Emittente"), rende noto che, in data 9 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in merito a quanto segue APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale, anche basato sul piano industriale predisposto dalla controllata Visibilia Editrice S.

Visibilia Editore, società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "Società" o l'"Emittente"), rende noto che, in data 9 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in merito a quanto segue

*APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024 *

*Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il *Piano Industriale, anche basato sul piano industriale predisposto dalla controllata Visibilia Editrice S.r.l., il quale prevede:

un Margine Operativo Lordo (EBITDA) in crescita, da Euro -155 mila nel 2022 a Euro 314 mila nel 2024.

un incremento dei *Ricavi totali *conseguiti dalla Società, pari a Euro 4.314 mila nell'esercizio 2024, in crescita di 288 mila Euro rispetto al dato dell'esercizio 2022, pari a Euro 4.026 mila.

una* diminuzione del totale dei costi*, che si assestano a Euro 3.999 mila nel 2024, in calo rispetto al dato registrato nell'esercizio 2022, pari a Euro 4.181 mila.

*APPROVAZIONE DELL'ESITO DELL'IMPAIRMENT TEST *

*Il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli esiti dell'Impairment Test (l'"Impairment Test*"), svolto da Deloitte Financial Advisory S.r.l. S.B. ("Deloitte") su incarico affidatole dalla Società in data 21 febbraio 2022, finalizzato alla verifica di recuperabilità del capitale investito netto, comprensivo dell'avviamento, in accordo con i principi contabili italiani OIC di riferimento e le best practices in materia.

La valutazione contenuta nell'Impairment Test si è basata sulla situazione economico-patrimoniale della Società al 30 settembre 2021 nonché sul Business Plan predisposto dal management della Società per il triennio 2022-2024. L'esito dell'Impairment Test ha stimato un valore recuperabile della Società pari a Euro 1.445 mila, mentre la considerazione di un tasso di crescita all'interno del calcolo del valore terminale evidenzia un'impairment loss nell'intervallo compreso tra Euro 2.718 mila ed Euro 2.888 mila.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'esito dell'Impairment Test individuando in Euro 2,7 mln l'importo dell'impairment loss. Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.

*APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 2437 TER COD. CIV. *

*Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la *Relazione Illustrativa sul valore di liquidazione a favore dei soci recedenti *predisposta ai sensi dell'art. 2437 ter del Cod. Civ. (la "Relazione Illustrativa"). Per effetto dell'operazione di conferimento deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 16 dicembre 2021, la Società è venuta ad esercitare attività di holding di partecipazioni, sempre nel settore editoriale e, salvo diversa indicazione espressa dall'Assemblea degli Azionisti, *dovrà mutare il proprio oggetto sociale.

L'Assemblea degli Azionisti valuterà ed eventualmente delibererà le modifiche dello statuto sociale coerenti con le intervenute variazioni dell'attività della Società, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2437 Cod. civ., avranno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle azioni detenute, i Soci che non avranno concorso alla delibera medesima.

Ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 2, Cod. civ., il valore di liquidazione delle azioni del socio recedente è "determinato dagli amministratori" e il successivo comma 5 del medesimo articolo precisa che "i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore [...] nei quindici giorni antecedenti alla data fissata per l'assemblea" volta a deliberare la decisione legittimante il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto - sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti - a determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare ai soci recedenti. La relazione illustrativa indica, pertanto, il valore di liquidazione delle azioni della Società, unitamente ad una sintesi dei relativi criteri di valutazione, nonché le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni.

Ai fini della stima del valore di recesso è stato impiegato il metodo finanziario nella sua configurazione Unlevered Discounted Cash Flow (DCF), il quale prevede un approccio sintetico, fondato sulla stima di un unico valore medio-normale e sull'ipotesi della riproducibilità di tale valore su un orizzonte temporale prolungato nel tempo, e un approccio analitico, il quale stima il valore dell'impresa a partire dalla previsione dei flussi di cassa puntuali in ogni esercizio dell'orizzonte temporale di proiezione esplicita dei valori.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di identificare in Euro 1,46 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società ai fini del recesso, valore determinato come media tra le valutazioni, sintetica ed analitica, derivante dalle prospettive reddituali. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci ordinari della Società a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita presso la sede della Società entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione del nuovo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei pareri rilasciati dalla Società di revisione BDO Italia S.p.A. e dal Collegio Sindacale ed ha approvato la Relazione Illustrativa, ritenendo *congruo il valore di Euro 1,46 per azione *sopra indicato.

