Visibilia Editore, società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "Società" o l'"Emittente"), rende noto quanto segue in merito all'approvazione della Relazione Illustrativa sul valore di liquidazione a favore dei soci recedenti predisposta ai sensi dell'art. 2437 ter Cod. civ. (la "Relazione Illustrativa") deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 maggio u.s.

Per effetto dell'operazione di conferimento deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 16 dicembre 2021, la Società è venuta ad esercitare attività di holding di partecipazioni, sempre nel settore editoriale e, salvo diversa indicazione espressa dall'Assemblea degli Azionisti, dovrà mutare il proprio oggetto sociale. L'Assemblea degli Azionisti valuterà ed eventualmente delibererà le modifiche dello statuto sociale coerenti con le intervenute variazioni dell'attività della Società, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2437 Cod. civ., avranno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle azioni detenute, i Soci che non avranno concorso alla delibera medesima.

Ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 2, Cod. civ., il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare ai soci recedenti. La Relazione Illustrativa indica, pertanto, il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società ai fini del recesso, determinato come media tra le valutazioni, sintetica ed analitica, derivante dalle prospettive reddituali, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di identificare in Euro 1,46.

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi il giorno 9 maggio u.s. con inizio alle ore 16:00, ha visto la sospensione dei lavori alle ore 16:30 al fine di trasmettere formalmente agli organi di controllo i documenti approvati e conformi a quanto per tempo anticipato, in attesa pertanto del parere del revisore legale dei conti della Società, BDO Italia S.p.A. ("BDO"), e del Collegio Sindacale, in merito alla Relazione Illustrativa. Il parere di BDO, trasmesso alla Società alle ore 18:15, esprimeva nelle conclusioni un parere positivo in merito al metodo impiegato per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nella Relazione Illustrativa, valutata la sua adeguatezza, ragionevolezza e non arbitrarietà, e affermando in particolare che "… riteniamo che il metodo di valutazione adottato dagli amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Visibilia Editore S.p.A., e conseguentemente del diritto di recesso, sia, limitatamente alla finalità per la quale è stato sviluppato, adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario".

Il parere di BDO proseguiva quindi aggiungendo che "Tuttavia, considerato quanto evidenziato ai precedenti paragrafi 6 e 7, non siamo in grado di esprimerci sulla correttezza dei dati alla base dell'applicazione del predetto metodo e conseguentemente sulla ragionevolezza e non arbitrarietà del processo di determinazione del valore di liquidazione delle azioni che potrebbero essere oggetto di recesso".

Pertanto, data la complessità del parere reso da BDO, la Società ha preferito non produrre una sintesi del suddetto parere, al fine di non incorrere in errori o fraintendimenti, nel comunicato stampa diffuso in data 9 maggio 2022.

Pertanto, una volta riaperti i lavori del Consiglio di Amministrazione alle ore 20:40 e acquisito anche il parere positivo del Collegio Sindacale, la Società ha ritenuto che solo riportando interamente il parere di BDO – così come quello del Collegio Sindacale – avrebbe potuto fornire un'informazione corretta ed equilibrata al mercato, e per l'impossibilità di riportarlo interamente nel Comunicato Stampa conseguente al Consiglio di Amministrazione, è stato ritenuto opportuno fornire l'informazione completa pubblicando integralmente entrambi i pareri, resi disponibili per gli investitori sul sito della Società già in data 10 maggio u.s. insieme alla documentazione del caso.

