Visibilia Editore S.p.A. società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "Società" o l'"Emittente"), rende noto che in data odierna è stata sottoscritta da Negma Group LTD la terza tranche parziale del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") a seguito della richiesta di emissione presentata dall'Emittente, di cui si è data notizia 3 giugno 2022. La terza tranche parziale è composta da n. 5 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 50.000,00. Per quanto riguarda le caratteristiche e le condizioni del Prestito, si rimanda al comunicato emesso in data 25 ottobre 2021 e pubblicato sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

(RV - www.ftaonline.com)