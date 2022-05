Visibilia Editore S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, prevista oggi in seconda convocazione presso lo studio notarile Dott. Fabio Gaspare Panté in Milano, Via Victor Hugo n. 1, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo Statuto sociale. L'Assemblea ordinaria e straordinaria resta pertanto convocata per il giorno 27 maggio 2022, alle 11.30, medesimo luogo, in terza convocazione.

(RV - www.ftaonline.com)