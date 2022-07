Vista Outdoor ha raggiunto l'accordo per il takeover di Fox Racing per 540 milioni di dollari. Il gruppo del Minnesota, specializzato in attrezzature per caccia, pesca e in generale attività sportive all'aperto (tra i suoi prodotti armi, munizioni ma anche binocoli o i caschi del brand Bell), inserirà Fox Racing nella neonata Outdoor Products Company. La preda, che ha base a Irvine, in California, è un celebre marchio di abbigliamento e attrezzatura specialistica per motocross e mountain bike. Vista Outdoor ha chiuso con un crollo dell'8,66% la seduta di mercoledì al Nyse.

