Al termine della riapertura dell'offerta sulle azioni del gruppo Lagardère, tra il 27 maggio a il 9 giugno 2022, Vivendi detiene 80.943.768 azioni Lagardère, che rappresentano altrettanti diritti di voto, ovvero il 57,35% del capitale e il 47,33% dei diritti di voto teorici di Lagarde.

Questo risultato definitivo, che conclude l'offerta pubblica di acquisto amichevole (OPA) depositata il 21 febbraio, non conferisce però a Vivendi che il 22,45% dei diritti di voto in attesa dell'autorizzazione a prendere controllo di Lagardère da parte delle autorità garanti della concorrenza. In occasione della riapertura dell'offerta, inoltre, sono state conferite alla controllata di Vivendi incaricata n. 20.245.979 azioni, che portano a complessive n. 31.184.281 azioni le azioni attribuite durante l'intera offerta pubblica di acquisto. Queste azioni riceveranno altrettanti diritti di vendita esercitabili al prezzo di 24,10 euro fino al 15 dicembre 2023. Il regolamento-consegna relativo alla riapertura dell'offerta avverrà il 24 giugno 2022 e l'assegnazione dei diritti di trasferimento avrà luogo dalla stessa data.

La strategia di Vivendi è quella di costruire un leader mondiale nei media, nei contenuti e nella comunicazione.

L'alleanza con Arnaud Lagardère, Presidente e Amministratore Delegato di Lagardère, e con il suo gruppo contribuisce pienamente perché consentirà, previa autorizzazione della Commissione Europea, a:

rafforzare le forti ambizioni industriali attraverso investimenti significativi, in particolare in contenuti di qualità in Francia e all'estero;

cogliere le opportunità di crescita esterna nei territori in cui Lagardère opera e contribuire così ad una migliore promozione della cultura.

Arnaud Lagardère e Vivendi hanno espresso il desiderio di mantenere l'integrità del gruppo Lagardère e di fornirle i mezzi per svilupparsi.

