Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Volkswagen Group sarebbe vicina a cedere alla connazionale Siemens una quota di minoranza nel suo business Usa per la ricarica di veicoli elettrici. La conglomerata industriale realizzerà l'investimento attraverso la divisione Siemens Financial Services per una valutazione di Electrify America di oltre 2 miliardi di dollari. Wolfsburg utilizzerà l'incasso per finanziare il progetto di espansione del network di Electrify America a 1.800 stazioni di ricarica (in Usa e Canada) entro il 2026. Volkswagen aveva chiuso in rialzo dell'1,66% lunedì a Francoforte, contro il progresso dell'1,48% di Siemens e la crescita dello 0,52% del Dax.

